(Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. - (Adnkronos) - E' arrivato il verdetto del Collegio di Garanzia dello sport sullantus per il caso plusvalenze.ilbianconero, si torna alla Corte d'Appello Federale per un nuovoe nel frattempo vengono tolti i 15di penalizzazione.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : ?? Accolto il ricorso della #Juventus, sentenza di penalizzazione di 15 punti annullata con rinvio alla Corte #Figc - LALAZIOMIA : RT @laziopress: Accolto il ricorso della Juventus contro i 15 punti di penalizzazione - laziopress : Accolto il ricorso della Juventus contro i 15 punti di penalizzazione - MicioMicione85 : RT @capuanogio: ?? Accolto il ricorso della #Juventus, sentenza di penalizzazione di 15 punti annullata con rinvio alla Corte #Figc https:… - paoloangeloRF : Accolto ricorso Juve, nuova valutazione sul -15 -

18.30ricorso Juve contro - 15 Il Collegio di garanzia Coni hail ricorso della Juventus contro la sentenza che infliggeva 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze e ha ...anche l'appello di Pavel Nedved, Paolo Garimberti e Enrico Vellano, posizioni queste che diventano determinanti secondo il Collegio per la rideterminazione della sanzione da parte della ...D - La partita si giocò il 19 marzo scorso al Fedini e si concluse in parità (1 - 1) risultato omologato dal giudice Sportivo. Ora però la Corte Sportiva di Appello Nazionale hail ...

Calcio: accolto ricorso Juve, ridati i 15 punti e si rifarà il processo Il Tirreno

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Il Collegio di garanzia Coni - apprende l'ANSA - ha accolto il ricorso della Juventus contro la sentenza di 15 punti ...Dopo il nulla di fatto ieri, era oggi il giorno della verità per la Juventus, che attende con ansia il pronunciamento del Collegio di Garanzia del Coni, dove il club bianconero ha presentato ...