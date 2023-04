Calcio: 1 - 1 in amichevole tra Stati Uniti e Messico (Di giovedì 20 aprile 2023) Stati Uniti e Messico hanno pareggiato 1 - 1 l'incontro amichevole di Calcio giocato a Glendale, in Arizona. Uriel Antuna ha aperto le marcature per il Messico al 55'. Jesus Ferreira ha pareggiato per ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023)hanno pareggiato 1 - 1 l'incontrodigiocato a Glendale, in Arizona. Uriel Antuna ha aperto le marcature per ilal 55'. Jesus Ferreira ha pareggiato per ...

