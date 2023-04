Calamai: "Il Napoli resta una squadra fortissima, ha fatto una stagione straordinaria" (Di giovedì 20 aprile 2023) Luca Calamai, è intervenuto a TMW durante l'Editoriale, di seguito le sue dichiarazioni: "Il Napoli resta una squadra di grandissimi valori e che ha fatto una stagione straordinaria. Deve vivere quest’annata con orgoglio, e l’orgoglio lo ha dimostrato anche nella partita di martedì dove ha trovato il gol all’ultimo minuto. L’errore è stato lasciare il campo al Milan, tatticamente si è fatta la partita che voleva il Milan che ha un giocatore straordinario come Leao. E poi all’andata è mancato Osimhen, perché alla fine in queste partite le differenze le fanno i grandi campioni. Con Osimhen vedevo in vantaggio il Napoli, senza era 50 e 50 e l’ha spuntata il Milan”. Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 20 aprile 2023) Luca, è intervenuto a TMW durante l'Editoriale, di seguito le sue dichiarazioni: "Ilunadi grandissimi valori e che hauna. Deve vivere quest’annata con orgoglio, e l’orgoglio lo ha dimostrato anche nella partita di martedì dove ha trovato il gol all’ultimo minuto. L’errore è stato lasciare il campo al Milan, tatticamente si è fatta la partita che voleva il Milan che ha un giocatore straordinario come Leao. E poi all’andata è mancato Osimhen, perché alla fine in queste partite le differenze le fanno i grandi campioni. Con Osimhen vedevo in vantaggio il, senza era 50 e 50 e l’ha spuntata il Milan”.

