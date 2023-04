“Cagnolina spaghetti” vuole solo morire in pace – quando l’uomo fa vedere cosa le ha fatto | scorrono lacrime

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 20 aprile 2023) Fa male al cuorecome un altro essere vivente possa essere trattato così male da arrivare a un passo dalla morte. I nostri amati animali sono i nostri migliori amici e meritano di essere trattati con gentilezza, amore e rispetto. Ma come sappiamo, purtroppo, ci sono persone che mostrano quanto possiamo essere crudeli e spietati.laBarilla è stata accolta dall’amante degli animali Eduardo Rodriguez, era così vicina alla morte che eraquestione di tempo prima che lasciasse questo mondo. Soffriva la fame da circa un anno. Leggi di più: L’incredibile guarigione dellahusky Miley, trovata morente su una pila di rifiuti. Le avevano dato a malapena cibo e acqua e il suo fisico stava per arrendersi. Ma Eduardo non voleva perdere le speranze. Da ...