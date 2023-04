Cagliari, la reazione al ricorso respinto dal Tar (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Cagliari si è espresso ufficialmente sulla decisione del Tar di respingere il ricorso per il divieto di trasferta contro il Parma Di seguito il duro comunicato del Cagliari contro il Tar dell’Emilia Romagna. COMUNICATO – «Il Cagliari Calcio esprime il proprio disappunto per il mancato accoglimento da parte dalla sezione di Parma del Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) del ricorso presentato contro il divieto di vendita dei tagliandi di ingresso allo stadio “Ennio Tardini” ai residenti nella provincia di Cagliari. Il Club ritiene tale provvedimento del tutto incongruo e privo di fondamento, non essendoci i presupposti per parlare di un giustificato allarme relativo alla sicurezza pubblica per la gara di sabato alle ore 14. Si tratta di una ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Ilsi è espresso ufficialmente sulla decisione del Tar di respingere ilper il divieto di trasferta contro il Parma Di seguito il duro comunicato delcontro il Tar dell’Emilia Romagna. COMUNICATO – «IlCalcio esprime il proprio disappunto per il mancato accoglimento da parte dalla sezione di Parma del Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) delpresentato contro il divieto di vendita dei tagliandi di ingresso allo stadio “Ennio Tardini” ai residenti nella provincia di. Il Club ritiene tale provvedimento del tutto incongruo e privo di fondamento, non essendoci i presupposti per parlare di un giustificato allarme relativo alla sicurezza pubblica per la gara di sabato alle ore 14. Si tratta di una ...

