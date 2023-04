Cade satellite della Nasa a Kiev | l’agenzia Usa smentisce

(Di giovedì 20 aprile 2023) Un’esplosione illumina la notte a, la capitale ucraina. Stavolta non è una bomba russa ma unperduto dalla. Lo ha fatto sapere il capo dell’amministrazione militarecapitale ucraina, Serhiy Popko, spiegando la ragione inusuale dell’allarme aereo risuonato stasera. “Intorno alle 22, nel cielo diè stato osservato un bagliore luminoso di un oggetto volante. Secondo le informazioni preliminari, questo fenomeno è stato il risultatocaduta sulla Terra di unspaziale. Per evitare che i detriti facessero vittimendo a terra, è stato annunciato l’allarme aereo. La difesa aerea non è entrata in funzione”, ha dichiarato Popko, citato sul canale Telegram ...

Un enorme bagliore ha illuminato il cielo nella notte di Kiev. Erano da poco passate le 22 quando sopra la capitale Ucraina è stato osservata questa esplosione ad alta quota. La difesa Ucraina ha imme ...Secondo i calcoli degli esperti il satellite RHESSI della NASA si è schiantato sulla Terra tra le 02:37 e le 06:37 di oggi ...