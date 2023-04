(Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) –Buzzdopo 12 anni di giornalismo on line (e un Premio Pulitzer). Il cofondatore e ceo di Buzz Jonah Peretti ha annunciato il licenziamento del 15 per cento dei dipendenti della sua società e la chiusura dellenate alla fine del 2011 come costola del sito di intrattenimento che rimarrà in vita, come l’HuffPost che fa capo allo stesso gruppo editoriale. Fra le ragioni della crisi Peretti ha citato la pandemia, la recessione dell’hi-tech, l’economia, la crisi delle borse, e la decelerazione del mercato della pubblicità online. L'articolo proviene da Italia Sera.

I licenziamenti in questo caso riguardano il 15% dei dipendenti di, ovvero circa 180 persone. Jonah Peretti, CEO di, ha ammesso: " Avrei potuto gestire meglio i cambiamenti in ...News dopo 12 anni di giornalismo on line (e un Premio Pulitzer). Il cofondatore e ceo diJonah Peretti ha annunciato il licenziamento del 15 per cento dei dipendenti della sua ...Fondata in vista della campagna per le presidenziali Usa 2012,News è presto diventata una fucina di giornalisti investigativi e di inchieste di forte impatto politico. Il climax dell'...

BuzzFeed chiude la divisione News Adnkronos

Due importanti siti Web esteri che di recente hanno fatto uso dell'IA per scrivere articoli sono al centro di licenziamenti. C'è persino una chiusura.Licenziamenti BuzzFeed, chiude la sezione News del portale: a rischio il posto di decine di risorse. Pronto un taglio del 15% dei dipendenti ...