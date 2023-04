Buon compleanno a… Massimiliano Alvini

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 20 aprile 2023) Oggicompie 53 anni. E chissà se adesso che non è più seduto in panchina è più o meno sereno: perché quando alleni una neopromossa sai già che vivrai tendenzialmente in una posizione scomoda e traballante. Quotidianamente o quasi vieni sottoposto all’ipoteca della precarietà del tuo lavoro, appena non arrivano i risultati ti chiedono se ti senti in bilico, se la società ti ha detto qualcosa, se ti è stato dato l’ultimatum. Vivi una dicotomia che ha qualcosa di filosofico, per non dire di esistenziale: nel momento in cui hai per la prima volta nella tua vita l’opportunità di allenare in Serie A, in implacabile coincidenza temporale si staglia davanti a te una marea di persone che ti ricordano che può finire qui: che è di certo possibile, che è molto probabile, infine, che è assolutamente certo. Al mister della Cremonese 2022-23 è ...