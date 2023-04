Bufera sul Fatto per la vignetta sulla "sostituzione etnica" (Di giovedì 20 aprile 2023) AGI - Coro di polemiche da maggioranza e opposizioni per la vignetta, apparsa sul 'Fatto Quotidiano'', che ironizza sulle recenti dichiarazioni del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, il quale aveva evocato la "sostituzione etnica" a proposito del crollo della natalità in Italia. La vignetta in questione mostra una donna bianca che parla, a letto, con un uomo di colore. Lui chiede "e tuo marito?", lei risponde "tranquillo sta tutto il giorno fuori a combattere la sostituzione etnica". Sopra la scenetta, le didascalie "obiettivo incentivare la natalità" e "intanto, in casa Lollobrigida". Tra i primi a esprimere "solidarietà sincera ad Arianna e Francesco Lollobrigida" è il presidente del Senato, Ignazio La Russa: "C'è un limite a tutto, anche ... Leggi su agi (Di giovedì 20 aprile 2023) AGI - Coro di polemiche da maggioranza e opposizioni per la, apparsa sul 'Quotidiano'', che ironizza sulle recenti dichiarazioni del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, il quale aveva evocato la "" a proposito del crollo della natalità in Italia. Lain questione mostra una donna bianca che parla, a letto, con un uomo di colore. Lui chiede "e tuo marito?", lei risponde "tranquillo sta tutto il giorno fuori a combattere la". Sopra la scenetta, le didascalie "obiettivo incentivare la natalità" e "intanto, in casa Lollobrigida". Tra i primi a esprimere "solidarietà sincera ad Arianna e Francesco Lollobrigida" è il presidente del Senato, Ignazio La Russa: "C'è un limite a tutto, anche ...

