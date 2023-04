Bufera sul Fatto per la vignetta sulla sostituzione etnica

(Di giovedì 20 aprile 2023) AGI - Coro di polemiche da maggioranza e opposizioni per la, apparsa sul 'Quotidiano'', che ironizza sulle recenti dichiarazioni del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, il quale aveva evocato la "" a proposito del crollo della natalità in Italia. Lain questione mostra una donna bianca che parla, a letto, con un uomo di colore. Lui chiede "e tuo marito?", lei risponde "tranquillo sta tutto il giorno fuori a combattere la". Sopra la scenetta, le didascalie "obiettivo incentivare la natalità" e "intanto, in casa Lollobrigida". Tra i primi a esprimere "solidarietà sincera ad Arianna e Francesco Lollobrigida" è il presidente del Senato, Ignazio La Russa: "C'è un limite a tutto, anche ...

Schlein: 'Frasi disgustose' La polemica sulla vignetta Lollobrigida due giorni fa era finito nellaper le sue dichiarazionicalo delle nascite, in cui condannava appunto la 'sostituzione ...Genova . "Certamente ci sono stati degli eccidi da parte anche di una parte dei partigiani, come bisogna ricordare tutte le vittime. Non ci sono vittime di serie A e serie B. Ci sono stati degli ......partiti politici rappresentati in Parlamento hanno espresso indignazione per il disegno apparso... Scoppia lasulla vignetta choc del Fatto

Vignetta su Lollobrigida, bufera sul Fatto da destra (e non solo) Il Fatto Quotidiano

Un fatto "increscioso" che rischia di diventare un caso tra la Chiesa di Roma e quella di Londra. Martedì 18 aprile un ...Solidarietà sincera ad Arianna e Francesco Lollobrigida”, ha detto il Presidente del Senato Ignazio La Russa, in merito a una vignetta pubblicata oggi su Il Fatto Quotidiano. Al ministro Lollobrigida ...