Bucciantini: «Inter, un esercito in marcia verso l'obiettivo! Barella pecca…»

LAMPADINA – Marco Bucciantini apprezza la prestazione dell'Inter nella gara contro il Benfica. Il giornalista, intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, afferma: «L'Inter quest'anno sembra come le lampadine bagnate, si accendono e si spengono non sia mai come la trovi. Quella di ieri era una delle più luminose dell'anno. Per 170', forse togliendo dall'analisi i primi a Lisbona e gli ultimi a San Siro, credo di aver visto l'Inter come può essere al meglio di se stessa. Attenta, vibrante, allineata. Mi sembrava ...

