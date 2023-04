Bucchioni | «La storia dell’Inter inizia da Barcellona Che percorso!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 20 aprile 2023) Enzospiega su Sportitalia il motivo per cui l’Inter si trovi in difficoltà in campionato e vada così bene in Champions League contro avversarie più forti. DIFFERENZE – Per Enzosono nette le differenze per l’Inter, ma nelle avversarie: «Inter in semifinale e in campionato così tanta fatica? Dipende dal modo di giocare della squadra e degli avversari. In Europa le altre vogliono vincere, attaccare e si scoprono, così i nerazzurri possono colpire con la difesa bassa e gli spazi in avanti. Questa è la forza, in Italia gli allenatori sono più bravi e stanno loro bassi, togliendo spazi e impedendo di giocare. Se non hai giocatori determinanti in assoluto sei costretto a giocare in contropiede, in campionato fai fatica. Lacomincia dalla partita con il, ha ...