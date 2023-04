Bryan Danielson dal nulla | “Le lottatrici meglio con i peli”

(Di giovedì 20 aprile 2023) Durante il più recente episodio del “Nikki & Brie Show”ha sostituito sua cognata Nikki Bella, e ha condotto lo show insieme a sua moglie Brie. I due tra i vari argomenti hanno discusso le differenze per quanto riguarda gli standard di bellezza tra uomini e donne, parlando di rughe e successivamente anche dicorporei. A quanto pareha un’idea ben precisa a riguardo, infatti a suo parere il fatto che una donna wrestler non si depili non dovrebbe assolutamente rappresentare un problema. “Io non mi depilo, perché loro dovrebbero?” “Ci si aspetta sempre che le donne si facciano la ceretta alle gambe, altrimenti per alcuni la cosa risulterebbe schifosa. Ma io non mi sono mai fatto la ceretta alle gambe nella mia carriera e nessuno ha mai fatto commenti a riguardo. Voglio dire, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MisterJImB_920 : @Sgtviper_Gaming Male:Bryan Danielson Female:Deonna Purrazzo -

Consegnata agli archivi l'edizione di quest'anno di Revolution, uno dei PPV di punta della All Elite Wrestling . Nel match di punta della serata MJF esi sono dati battaglia per oltre 60 minuti molto intensi, ma le sorprese non sono mancate nel corso dello show. Ecco i risultati completi di AEW Revolution.Tra gli incontri di punta figura un Iron Man Match da ben 60 minuti che vedrà contrapposti il campione in carica MJF e l'American Dragon. Ecco la card completa dell'evento.... 49 Kalabiska, 52 Petrzela, 65 (r) Ljubicic, 74 Ljubicic) Ore 21 Belgrado - Nizza 1 - 1 (2, ... 49 Brynhildsen, 58 Hussain) Ore 21 Gent - Djurgården 0 - 1 (37) QUARTA GIORNATA - Giovedì ...

Bryan Danielson ringrazia The Miz per il lancio in WWE Tuttowrestling

L'ex campione del mondo della AEW Jon Moxley ha ricoperto un ruolo fondamentale in AEW sin dagli albori della federazione nel 2019, e pare anche che Moxley abbia anche il controllo creativo del suo pe ...MJF in una recente intervista ha dichiarato di essere ormai quasi diventato un miliardario grazie ai suoi guadagni.