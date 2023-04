Brembo approva il bilancio 2022 | dividendo a 0 | 28 euro

(Di giovedì 20 aprile 2023) Stezzano. L’Assemblea degli Azionisti di, riunitasi giovedì 20 aprile sotto la presidenza di Matteo Tiraboschi, hato ilchiuso al 31 dicembree la distribuzione di ununitario lordo di 0,28per ogni azione in circolazione alla data dello stacco cedola, escluse le azioni proprie. Ilsarà messo in pagamento a partire dal 24 maggio 2023, con stacco della cedola n. 6 il giorno 22 maggio 2023 (record date 23 maggio 2023). Data la proroga del regime emergenziale per lo svolgimento delle Assemblee disposta dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, l’assemblea si è tenuta esclusivamente mediante l’intervento del rappresentante designato Computershare Spa, a cui gli azionisti hanno conferito delega ed istruzioni di voto sulle ...

Infine, l'assemblea degli azionisti ha approvato un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie , fino a un ammontare massimo di 8 milioni di azioni; al 24 aprile 2023deteneva 10.

