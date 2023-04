Braida | “Il Milan ha scritto una grande storia | deve arrivare ad Istanbul”

(Di giovedì 20 aprile 2023) Ariedoha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla possibilità per ildiin finale di Champions League

Una grande trattativa portata a termine da Adriano Galliani con ovviamente il supporto di Ariedo. Ilaveva chiuso la stagione 1999/2000 agguantando i preliminari di Champions League. E ...Il colpo in assoluto più difficile dell'era Silvio Berlusconi/Adriano Galliani/Ariedo. E' senza ombra di dubbio tra i colpi di calciomercato più importanti della storia del. Alessandro ...Il Cavaliere si innamora del calcio di movimento di Sacchi e lo porta aldove per la verità ... prima ds e poi team manager, affiancato da un'altra figura che è nel cuore rossonero: Ariedo,...

L'ex rossonero Braida: "Il Milan ha meritato di superare il turno contro un grande Napoli" Tutto Napoli

Milano sorride. I rossoneri hanno battuto il Napoli, i nerazzurri il Benfica. Avanti tutta in Champions League. “Il Milan nel complesso nelle due partite ha meritato di passare il turno, anche se ha t ...Calcio ora per ora "Siamo felicissimi perché l'Inter erano tanti anni che non entrava in "Siamo felicissimi perché l'Inter erano tanti anni che non entrava in semifinale. Bene così… Leggi ...