Braida: “Grande Napoli ma il Milan ha meritato la qualificazione” (Di giovedì 20 aprile 2023) Ariedo Braida dichiara di aver visto un Grande Napoli ma il Milan ha meritato la qualificazione alla semifinale di Champions League Ariedo Braida giudica meritata la qualificazione del Milan alla semifinale di Champions League. Attraverso l’intervista rilasciata a TMW, l’ex dirigente del club rossonero ed attuale figura della Cremonese dichiara: “Il Milan nel complesso nelle due partite ha meritato di passare il turno, anche se ha trovato davanti un Grande Napoli che non è nel suo miglior momento. La partita è stata all’altezza della situazione. Le squadre italiane hanno rialzato la testa. Serie A? Ci sono tanti stranieri, più degli italiani. Mancini ha le sue ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 20 aprile 2023) Ariedodichiara di aver visto unma ilhalaalla semifinale di Champions League Ariedogiudica meritata ladelalla semifinale di Champions League. Attraverso l’intervista rilasciata a TMW, l’ex dirigente del club rossonero ed attuale figura della Cremonese dichiara: “Ilnel complesso nelle due partite hadi passare il turno, anche se ha trovato davanti unche non è nel suo miglior momento. La partita è stata all’altezza della situazione. Le squadre italiane hanno rialzato la testa. Serie A? Ci sono tanti stranieri, più degli italiani. Mancini ha le sue ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Braida: 'Grande Napoli ma il Milan ha meritato la qualificazione' #braida #CalcioNapoli #Milan #ForzaNapoliSempre - Flatjoker : RT @theMilanZone_: ?? #Braida: “Il #Milan è una grande squadra perché ha una grande storia. Se #Berlusconi non avesse preso il Milan ma un’… - jackpoolista : RT @theMilanZone_: ?? #Braida: “Il #Milan è una grande squadra perché ha una grande storia. Se #Berlusconi non avesse preso il Milan ma un’… - Milanista_Serio : RT @theMilanZone_: ?? #Braida: “Il #Milan è una grande squadra perché ha una grande storia. Se #Berlusconi non avesse preso il Milan ma un’… - Antonio47701531 : RT @theMilanZone_: ?? #Braida: “Il #Milan è una grande squadra perché ha una grande storia. Se #Berlusconi non avesse preso il Milan ma un’… -