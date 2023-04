Braida: «Calcio italiano rivalutato. Inzaghi bravo, dimostrato…» (Di giovedì 20 aprile 2023) L’ex dirigente del Milan Ariedo Braida ha parlato dell’Inter e del successo storico della squadra di Simone Inzaghi contro il Benfica dagli studi di Sportitalia. VITTORIA – Ariedo Braida ha parlato in questo modo dell’Inter: «A me Inzaghi piace, ha dimostrato quello che sa fare in Champions League. Può piacere o no ma ha dimostrato che sa gestire, che è un allenatore di grande livello. Arrivato dalla Lazio ha fatto cose molto buone ed è ancora molto giovane. In Champions League tutto è possibile, Benfica e Napoli erano squadre accreditate alla vittoria. Il Calcio italiano è stato un po’ rivalutato dopo esser stato bistrattato». Inter-News - Ultime notizie e Calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023) L’ex dirigente del Milan Ariedoha parlato dell’Inter e del successo storico della squadra di Simonecontro il Benfica dagli studi di Sportitalia. VITTORIA – Ariedoha parlato in questo modo dell’Inter: «A mepiace, ha dimostrato quello che sa fare in Champions League. Può piacere o no ma ha dimostrato che sa gestire, che è un allenatore di grande livello. Arrivato dalla Lazio ha fatto cose molto buone ed è ancora molto giovane. In Champions League tutto è possibile, Benfica e Napoli erano squadre accreditate alla vittoria. Ilè stato un po’dopo esser stato bistrattato». Inter-News - Ultime notizie emercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Braida: «Calcio italiano rivalutato. Inzaghi bravo, dimostrato...» - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CREMONESE - Braida: 'Salvezza? Dobbiamo mettercela tutta per fare questo miracolo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CREMONESE - Braida: 'Salvezza? Dobbiamo mettercela tutta per fare questo miracolo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: CREMONESE - Braida: 'Salvezza? Dobbiamo mettercela tutta per fare questo miracolo' - napolimagazine : CREMONESE - Braida: 'Salvezza? Dobbiamo mettercela tutta per fare questo miracolo' -