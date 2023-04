Boxe | Gervonta Davis vs Ryan Garcia in tv | programma | orario e streaming

(Di giovedì 20 aprile 2023)contro. Il match che tanti aspettavano è realtà e avrà luogo nella notte tra sabato 22 aprile e domenica 23 maggio alla T-Mobile Arena di Paradise. L’evento inizierà alle 02:00, mentre l’incontro principale è atteso per le 05:00 di domenica mattina. Si tratta di un catchweight (136 lbs) che inevitabilmente ridisegnerà il record dei due pugili, entrambi imbattuti: uno dei due verrà lanciato verso le chance titolate, l’altro subirà un ridimensionamento. Quello che gli unisce è la popolarità:sui social è una celebrità,è già campione WBA (Regular) dei pesi leggeri. Nonostante l’evento sia distribuito da Dazn, al momento non è prevista la trasmissione in Italia. Ma Sportface.it vi terrà aggiornati sulle novità legate alla copertura televisiva (e ...

Qualcuno l'ha già definita una follia, un rischio eccessivo o più semplicemente una mossa da marketing. Di certo, Davis e Ryan Garcia sembrano fare sul serio per il loro match dei pesi leggeri in programma nella notte tra sabato e domenica a Las Vegas, tant'è che in una diretta Instagram hanno annunciato ...Programma Ryan Garcia - Davis Dalle 02:00, Elijah Garcia vs. Kevin Salgado (pesi medi) A seguire, Gabriel Rosado vs. Bektemir Melikuziev (pesi supermedi) A seguire, David Morrell vs. ...

Invaincus chez les pros, les Américains Gervonta Davis et Ryan Garcia se retrouvent ce week-end à Las Vegas pour régler leur rivalité dans le ring (en direct à partir de 2h dans la nuit de samedi à di ...Gervonta Davis et Ryan Garcia s’affrontent ce samedi 22 avril pour le combat de boxe le plus attendu de 2023. Mike Tyson, légende du Noble art, a d’ailleurs donné son pronostic. C'est le combat de box ...