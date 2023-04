Botrillo | da invertebrato di laguna speranze contro Alzheimer e Parkinson

(Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) – Nel suo cervello rudimentale ci sono meno di un migliaio di neuroni. Eppure il, un piccoloche popola ambienti marini come ladi Venezia, potrebbe segnare una svolta nella ricercale malattie neurodegenerative dell’uomo: dall’a forme di demenza meno note come la sindrome fronto-temporale, dalalla Sla. Secondo uno studio internazionale a guida italiana, pubblicato su ‘Cells’, questa piccola creatura contiene infatti tutti i geni coinvolti nelle patologie degenerative del nostro sistema nervoso e durante il suo ciclo vitale, dal punto di vista neurologico, invecchia esattamente come noi. Il lavoro porta la firma di un team internazionale di scienziati coordinato da Lucia Manni del Dipartimento di Biologia ...

Ad oggi, non conosciamo ancora quali siano le cause di malattie come l'Alzheimer o la Malattia di Parkinson; di conseguenza, le terapie a disposizione non sono purtroppo in grado di arrestare o rallen ...