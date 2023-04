Borsa: Milano chiude ultima in Europa, scivola Stellantis (Di giovedì 20 aprile 2023) La Borsa di Milano ( - 1,1%) chiude in netto calo e indossa la maglia nera in Europa. A Piazza Affari scivola Stellantis ( - 5,4%), in linea con il comparto europeo dell'auto. Lo spread tra Btp e Bund ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023) Ladi( - 1,1%)in netto calo e indossa la maglia nera in. A Piazza Affari( - 5,4%), in linea con il comparto europeo dell'auto. Lo spread tra Btp e Bund ...

