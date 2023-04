Borsa: l'Europa in calo dopo Wall Street, Milano maglia nera (Di giovedì 20 aprile 2023) Le Borse europee proseguono in calo dopo l'avvio di Wall Street. I mercati pesano le parole di Christine Lagarde sul rialzo dei tassi per frenare l'inflazione ed il contenuti dei verbali della Bce. Si ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023) Le Borse europee proseguono inl'avvio di. I mercati pesano le parole di Christine Lagarde sul rialzo dei tassi per frenare l'inflazione ed il contenuti dei verbali della Bce. Si ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Borsa: l'Europa in calo dopo Wall Street, Milano maglia nera: In netta flessione il petrolio. L'euro sale sul dolla… - infoiteconomia : Borsa: Milano maglia nera (-1,16%) in Europa, Euro Stoxx Auto - infoiteconomia : Borsa: Europa debole a meta' seduta, Milano ( - Blackskorpion4 : RT @lauranaka: L'effetto #Tesla c'è, visto che in Europa i sell colpiscono il settore auto. Ma cosa succede a #Stellantis ? Il titolo è mag… - Barbaga3Gaetano : RT @lauranaka: L'effetto #Tesla c'è, visto che in Europa i sell colpiscono il settore auto. Ma cosa succede a #Stellantis ? Il titolo è mag… -