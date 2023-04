Borsa: l'Europa chiude in calo e guarda alle banche centrali (Di giovedì 20 aprile 2023) Le Borse europee chiudono in calo con gli investitori che guardano alle prossime mosse delle banche centrali sul rialzo dei tassi. I mercati si concentrano anche sui risultati delle trimestrali per ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023) Le Borse europee chiudono incon gli investitori chenoprossime mosse dellesul rialzo dei tassi. I mercati si concentrano anche sui risultati delle trimestrali per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Borsa: l'Europa chiude in calo e guarda alle banche centrali: Francoforte (-0,62%), Parigi (-0,14%), Londra (+0,05%) - ansa_economia : Borsa: l'Europa in calo dopo Wall Street, Milano maglia nera. In netta flessione il petrolio. L'euro sale sul dolla… - fisco24_info : Borsa: l'Europa in calo dopo Wall Street, Milano maglia nera: In netta flessione il petrolio. L'euro sale sul dolla… - infoiteconomia : Borsa: Milano maglia nera (-1,16%) in Europa, Euro Stoxx Auto - infoiteconomia : Borsa: Europa debole a meta' seduta, Milano ( -