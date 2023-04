Borghi: «Visti due volti Inter ma non scontata! Barella il migliore» (Di giovedì 20 aprile 2023) Stefano Borghi, durante la trasmissione Night Cup sul canale Youtube di DAZN, ha parlato della qualificazione dell’Inter alla semifinale di Champions League. Il giornalista si è soffermato in particolare sui meriti dei nerazzurri nel doppio confronto con il Benfica e sulla prestazione di Barella. GIUSTO ATTEGGIAMENTO ? Stefano Borghi, ha parlato della partita di ritorno di San Siro contro il Benfica: «Questa sera è stata globalmente ancora una volta l’Inter di Champions League. Lo 0-2 dell’andata era un mattone molto pesante. Però l’impresa del Milan, l’aria del derby e la voglia del Benfica potevano essere delle bucce di banana. La squadra è stata brava a non scivolare mai perché è stata sempre famelica, com’è spesso capitato in coppa. Però forse per la prima volta quest’anno abbiamo visto in una ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023) Stefano, durante la trasmissione Night Cup sul canale Youtube di DAZN, ha parlato della qualificazione dell’alla semifinale di Champions League. Il giornalista si è soffermato in particolare sui meriti dei nerazzurri nel doppio confronto con il Benfica e sulla prestazione di. GIUSTO ATTEGGIAMENTO ? Stefano, ha parlato della partita di ritorno di San Siro contro il Benfica: «Questa sera è stata globalmente ancora una volta l’di Champions League. Lo 0-2 dell’andata era un mattone molto pesante. Però l’impresa del Milan, l’aria del derby e la voglia del Benfica potevano essere delle bucce di banana. La squadra è stata brava a non scivolare mai perché è stata sempre famelica, com’è spesso capitato in coppa. Però forse per la prima volta quest’anno abbiamo visto in una ...

