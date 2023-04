...00 Serie A 30a Giornata: Bologna vs Milan (diretta esclusiva) Telecronaca: Stefano- ... All'andata decisero Rafae Olivier Giroud in favore dei rossoneri; come andrà a finire oggi Il ...La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn con telecronaca affidata a Stefanoe ... Panchina per Giroud e. Queste le probabili formazioni: BOLOGNA (4 - 3 - 3): Skorupski; Posch, ...... mentre per Dazn la telecronaca sarà a cura di Stefanocon commento tecnico di Simone ... Per lo svedese il supporto di Diaz e, con Tonali pronto a riprendere il suo posto in mediana al ...

Borghi: “Leao lo vedo simile a Ronaldinho, sta sempre col sorriso” Pianeta Milan

Stefano Borghi, noto opinionista e commentatore, ha scomodato un importante paragone per Rafael Leao: le sue parole Ospite a DAZN, Stefano Borghi ha parlato così di Rafael Leao, esterno del Milan: «Sa ...GIUSTO ATTEGGIAMENTO - Stefano Borghi, ha parlato della partita di ritorno di San Siro contro il Benfica: «Questa sera è stata globalmente ancora una volta l’Inter di Champions League. È stato il migl ...