Bonus asilo nido, come fare la domanda: video tutorial INPS con tutte le info utili (Di giovedì 20 aprile 2023) Online la procedura che consente l'inserimento delle domande di Bonus nido per l'anno 2023. Le domande potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2023 e le fatture potranno essere allegate fino al 31 luglio 2024. Per i beneficiari 2022 le domande sono precompilate e si ricorda di controllare l'iban presente. L'iban deve essere intestato al richiedente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 20 aprile 2023) Online la procedura che consente l'inserimento delle domande diper l'anno 2023. Le domande potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2023 e le fatture potranno essere allegate fino al 31 luglio 2024. Per i beneficiari 2022 le domande sono precompilate e si ricorda di controllare l'iban presente. L'iban deve essere intestato al richiedente. L'articolo .

