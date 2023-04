Bonaccini (Pd): 'Da Elly Schlein fin qui nessun errore, diamole tempo di lavorare' (Di giovedì 20 aprile 2023) L'avventura di Elly Schlein alla guida del Pd è appena iniziata ma già c'è chi la critica per i tanti presunti errori commessi. Stefano Bonaccini, avversario alle primarie, non è dello stesso avviso e ... Leggi su globalist (Di giovedì 20 aprile 2023) L'avventura dialla guida del Pd è appena iniziata ma già c'è chi la critica per i tanti presunti errori commessi. Stefano, avversario alle primarie, non è dello stesso avviso e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - PietroJoser : Elly come Meloni. Bei cambiamenti! Siccome sono scelte già fatte prima, l'oppositrice al governo Draghi prosegue n… - carminesicil11 : Persone del PD basta osservarle in faccia tipo la Elly Schlein, Bonaccini e il resto del PD per capire che sono bug… - carminesicil11 : La Elly Schlein sta solo a di stronzate vuole sfidare questo governo compatto non ho sentito dire faccio i miei ag… - MISTERX51538114 : @La7tv Bonaccini for President Elly tu hai fallito prima di iniziare!!! -