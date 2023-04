Bonaccini a TPI | “La sinistra riparta dalla sanità pubblica”

(Di giovedì 20 aprile 2023) Presidente, la prima domanda è scontata: è contento dei nuovi organismi dirigenti del Pd?«Ci sono persone che conosco benissimo, altre che proprio non conosco». Non è un giudizio proprio entusiastico.«Guardi, io sono molto sincero: credo che la nuova segretaria aveva il diritto-dovere di comporre la segreteria esercitando la sua facoltà di scegliere, e le riconosco anche la comprensibile volontà di aprirla a persone che per la prima volta si cimentassero con ruoli di prima responsabilità…». Sento che adesso arriva un grosso «però».«Nessun però. Giudicare adesso sarebbe un pre-giudizio, e dunque non voglio farlo». No?«Un giudizio compiuto lo potremo dare solo dopo un po’ di tempo e di lavoro». Ma questo organismi sono concordati o no? Lei, voi, avete accettato questo percorso?«Alla richiesta di condividere una gestione unitaria ho aderito con convinzione, ...

