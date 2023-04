Bona e Beccaria pronti per la volata finale della Défi Atlantique 2023

Leggi su nonsolonautica

(Di giovedì 20 aprile 2023) Ci si avvia verso la conclusione, con Ambrogioe Albertoche inseguono Lipinski rispettivamente in seconda e terza posizione. Nelle ultime 24 ore il navigatore italiano a bordo di IBSA ha tenuto la testaregata per lunghi tratti, salvo poi farsi scavalcare dal francese nelle ultime ore.e la rotta fino alla fineLa flotta si è mantenuta compatta allo startregata, sulla spinta del vento di nord-ovest, per poi dirigersi verso le coste spagnole. Primo ostacolo rappresentato dal passaggio a Finisterre, zona di passaggio delle navi commerciali, dentro la quale le barche non possono ...