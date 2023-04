Bologna, i convocati di Thiago Motta per l’Hellas Verona (Di giovedì 20 aprile 2023) Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha diramato la lista dei convocati rossoblù in vista del match contro l’Hellas Verona Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha diramato la lista dei convocati rossoblù in vista del match contro l’Hellas Verona. Portieri: Bardi, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Bonifazi, De Silvestri, Kyriakopoulos, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa, Soumaoro. Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Medel, Moro, Pyyhtia, Schouten. Attaccanti: Barrow, Orsolini, Sansone, Zirkzee. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023), allenatore del, ha diramato la lista deirossoblù in vista del match contro, allenatore del, ha diramato la lista deirossoblù in vista del match contro. Portieri: Bardi, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Bonifazi, De Silvestri, Kyriakopoulos, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa, Soumaoro. Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Medel, Moro, Pyyhtia, Schouten. Attaccanti: Barrow, Orsolini, Sansone, Zirkzee. L'articolo proviene da Calcio News 24.

