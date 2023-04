Bologna | esodo di tifosi per il Verona

(Di giovedì 20 aprile 2023) Ilsta chiudendo al meglio il suo campionato e contro ilè previsto un vero e proprioper irossoblù Ilsta chiudendo al meglio il suo campionato e contro ilè previsto un vero e proprioper irossoblù. Saranno circa 4000 i supporters al seguito della formazione allenata da Thiago Motta. Numeri importanti per i felsinei nell’anticipo del venerdì sera. Ovviamente la Questura disi raccomanda con iospiti di andare nel proprio settore e seguire le indicazioni delle forze dell’ordine per evitare scontri tra le due tifoserie. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Esodo dei tifosi del #Bologna per la trasferta col #Verona ?? - 1000Cuori : ?? Il Resto del Carlino - Esodo di tifosi rossoblù per la trasferta di Verona ?? - corrierebologna : #SerieA, #VeronaBologna, l'esodo rossoblù e le scelte di Motta - TuttoHellasVer1 : Bologna: esodo di tifosi rossoblù venerdì sera al Bentegodi - TuttoHellasVer1 : Bologna: esodo di tifosi rossoblù venerdì sera al Bentegodi -

In linea di massima anche il tecnico Thiago Motta non dovrebbe scombussolare più di tanto l'...a Verona Come gia accennato in precedenza, ancora una volta gli uomini diretti da Thiago ...... - atra la società Alfasigma e le Organizzazioni Sindacali di Categoria UGL Chimici, FAILC ... le quantità economiche delle incentivazioni all'volontarie, anche per i dipendenti ...... miracolo) si celebra l', il migrare verso la libertà del popolo d'Israele dalla schiavitù ... Levi Della Torre, Santificare la Festa , il Mulino,2013. A. - J. Heschel, Il sabato. Il suo ...

Hellas Verona-Bologna, esodo rossoblù al Bentegodi: i dubbi e le scelte di Motta Corriere

E' bastata la sola giornata di lunedì per polverizzare i 1781 biglietti disponibili per il settore ospiti del Bentegodi, con i tifosi del Bologna che non stanno facendo mancare in nessun modo il ...La tifoseria rossoblù prepara l’esodo. I primi 1781 biglietti riservati al settore ospite da parte del Verona sono andati bruciati nella sola giornata di lunedì. Così, il club di Setti ha deciso, vist ...