Bimbo piange per tutto il volo | un passeggero si mette a urlare a sua volta | “Ho pagato per avere un fottu** volo comodo”

(Di giovedì 20 aprile 2023)peril, unsia suaÈ una vicenda che ha dell’incredibile quella avvenuta su undella Southwest Airlines, partito da Baltimora e diretto a Orlando, in Florida, che ha visto protagonisti une unpiuttosto eccentrico. A bordo dell’aereo, infatti, c’era unpiccolo che ha pianto per quasi tutta la durata del viaggio. Questo ha infastidito unadulto che, per ripicca, ha iniziato ascatenando il caos a bordo. Il personale di bordo è subito intervenuto, ma l’uomo non ha voluto sentire ragioni continuando a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dome689 : RT @fanpage: Ritrovarsi su un volo di linea con un bimbo che piange ininterrottamente per tutto il tempo del viaggio non è una bella situaz… - fanpage : Ritrovarsi su un volo di linea con un bimbo che piange ininterrottamente per tutto il tempo del viaggio non è una b… - scarabellimauro : RT @dbutti70: @scarabellimauro @AndreaBitetto @Marxtrixx @danielhazan @magnomiche @AnnalisaAntas @CorsiniSa @PBurattini @LRoithamer @Ponzie… - dbutti70 : @scarabellimauro @AndreaBitetto @Marxtrixx @danielhazan @magnomiche @AnnalisaAntas @CorsiniSa @PBurattini… - lodobell : @Simo42953017 @ottogattotto Vero, nessuna donna resiste ad un bimbo che piange ?????? -

Nel caso di ostruzione completa delle vie aeree il lattante/bambino non respira, none non ... girare a pancia in su ilsostenendo la testa con la mano ed eseguire 5 spinte con le dita, ...SCATTI DI CRESCITA DEL NEONATO, QUESTI SCONOSCIUTI Può capitare che il proprio, da un giorno all'altro, si presenti più irritabile o semplicemente "strano" e la "colpa" ...un neonato che...Non trova pace neanche in aereo che, in volo verso Doha dopo la finale di Ballando con le Stelle per raggiungere la sua meta, Kathmandu, si è imbattuta in un momento particolarmente fastidioso sull'...

Bambino piange per tutta la durata di un volo, passeggero adulto si ... Il Fatto Quotidiano

A bordo dell’aereo, infatti, c’era un bimbo piccolo che ha pianto per quasi tutta la durata del viaggio. Questo ha infastidito un passeggero adulto che, per ripicca, ha iniziato a urlare scatenando il ...Nel 2023 è davvero impossibile immaginare che una bizzarra situazione non venga riportata nei social nei momenti a seguire.