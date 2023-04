Bimbo di 3 anni colpito da un portone | incidente in casa | il trasporto d' urgenza in ospedale

Un bambino di circa 3è stato soccorso questa sera per le ferite riportate dopo essere stato colpito da un portone . Secondo le prime informazioni si è trattato di un incidente domestico accaduto negli spazi di una ...Un bambino di circa 3è stato soccorso questa sera per le ferite riportate dopo essere stato colpito da un portone . Secondo le prime informazioni si è trattato di un incidente domestico accaduto negli spazi di una ...Ilviene affidato alle terapie di Nadia Bolognini, psicologa del Centro Hansel e Gretel ... lui, in un procedimento separato, è già stato condannato a quattrodi reclusione per le gravi ...

Bimbo di 10 anni morto ustionato a Scafati: indagati i genitori e lo zio Fanpage.it

Un bambino di circa 3 anni è stato soccorso questa sera per le ferite riportate dopo essere stato colpito da un portone. Secondo le prime informazioni si è trattato di un ...SAN GIORGIO DI NOGARO - Un bambino di circa 3 anni è stato soccorso nella serata di oggi, giovedì 20 aprile, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente ...