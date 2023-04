Biglietti Juventus-Siviglia | quando escono | prezzi e come acquistarli

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 aprile 2023) Idisaranno in vendita e i bianconeri giocheranno in casa l’andata delle semifinali di Europa League 2022/2023: ecco, i. La squadra di Allegri è riuscita a conquistare la qualificazione alla semifinale ed ecco che l’avversaria è la forte formazione spagnola, che peraltro è una habitué di questa competizione che ha già vinto davvero tante volte negli ultimi anni. Ma il sogno di vincere il trofeo e di qualificarsi alla prossima Champions resta vivo e l’Allianz Stadium sarà pieno e stracolmo. Appuntamento giovedì 11 maggio alle ore 21, le indicazioni per i tagliandi non sono ancora state rese note: il club piemontese le comunicherà quanto prima e vi informeremo in modo tempestivo sulle ...