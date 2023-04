Big data e nuove competenze: Emilia Romagna punta sui giovani per il digitale e l’innovazione (Di giovedì 20 aprile 2023) Big data e nuove competenze sono la chiave per il futuro: per questo motivo, la Regione Emilia Romagna ha pubblicato l’avviso per rendere disponibile un’offerta formativa che permetta alle persone laureate di innalzare e arricchire le conoscenze e competenze acquisite in esito al proprio percorso universitario per agire, nei contesti e nelle organizzazioni di lavoro, il proprio specifico curriculum formativo adottando e trasferendo nuovi approcci e nuovi saperi necessari a completare e integrare conoscenze e competenze “settoriali”. Tutto questo è finalizzato ad attivare e abilitare nuovi modelli di consumo, nuovi modelli di comunità, nuovi modelli di business e nuovi mercati per favorire un’accelerazione positiva della transizione ecologica, ormai sempre più ... Leggi su fmag (Di giovedì 20 aprile 2023) Bigsono la chiave per il futuro: per questo motivo, la Regioneha pubblicato l’avviso per rendere disponibile un’offerta formativa che permetta alle persone laureate di innalzare e arricchire le conoscenze eacquisite in esito al proprio percorso universitario per agire, nei contesti e nelle organizzazioni di lavoro, il proprio specifico curriculum formativo adottando e trasferendo nuovi approcci e nuovi saperi necessari a completare e integrare conoscenze e“settoriali”. Tutto questo è finalizzato ad attivare e abilitare nuovi modelli di consumo, nuovi modelli di comunità, nuovi modelli di business e nuovi mercati per favorire un’accelerazione positiva della transizione ecologica, ormai sempre più ...

