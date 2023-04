Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FaganKara : RT @rtl1025: ??? #Biden ha chiamato la presidente della Commissione europea #vonderLeyen. Uno dei temi della conversazione è stata la recent… - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ??? #Biden ha chiamato la presidente della Commissione europea #vonderLeyen. Uno dei temi della conversazione è stata la recent… - rtl1025 : ??? #Biden ha chiamato la presidente della Commissione europea #vonderLeyen. Uno dei temi della conversazione è stat… - Adriano07883742 : Von der Leyen: 'Girare le spalle alla Cina non è interesse dell'UE' (Biden lo sa?) - BonLorenzo1812 : RT @enricofromitaly: ?? Quando Biden e la Von Der Layen intimavano qualche settimana fa alla Cina di non cooperare con la Russia in tema di… -

der Leyen "hanno riaffermato l'importanza di mantenere la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan". .... appelli portati avanti non solo da Washington, ma anche dagli alleati europei, tra cui Emmanuel Macron e Ursulader Leyen, sono caduti inesorabilmente nel vuoto.... UE : La presidente della Commissione Ursulader Leyen partecipa in videoconferenza al Major Economies Forum on Energy and Climate, presieduto dal Presidente degli Stati Uniti Joe; La ...

Biden-von der Leyen, mantenere la pace a Taiwan Espansione TV

Joe Biden ha chiamato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota precisando che uno dei temi della conversazione è stata la recente visita de ...Usa e Cina fanno scintille su Taiwan e non va meglio sul fronte Russia-Ucraina. Dalla Casa Bianca annunciano l'iniziativa del presidente, per discutere di ...