Biden annuncerà ricandidatura alla presidenza martedì

Secondo il Washington Post il presidente americano, Joepotrebbe annunciare la sua ricandidatura alla presidenza martedì 25 aprile. "Il presidentee il suo team stanno preparando l'annuncio della campagna per la rielezione la prossima settimana, con gli assistenti che lavorano a un piano per la diffusione di un video con cui lanciare ...Joeè pronto ad annunciare la sua ricandidatura alla presidenza martedì. Lo riferiscono fonti al Washington Post. L'annuncio avverrà tramite un video.e i suoi collaboratori hanno scelto martedì perchè è il quarto anniversario del lancio della sua campagna 2020. Per mesi il presidente americano ha detto o lasciato intendere che voleva ..."L'amministrazione- Harrisun nuovo pacchetto di assistenza alla sicurezza per l'Ucraina come parte del nostro impegno in corso per aiutare l'Ucraina a difendersi dalla brutale invasione della Russia. L'...

Casa Bianca, Biden annuncerà ricandidatura martedì TGCOM