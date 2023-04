Biasin: «Inzaghi inadeguato? Inaccettabile! Inter tra due fuochi» (Di giovedì 20 aprile 2023) Il giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin prende le difese di Simone Inzaghi, nonostante il cammino in campionato. Sulle frequenze di Radio Sportiva ha commentato sia il lavoro del tecnico, sia la stagione dell’Inter. DUE fuochi – Questa l’analisi di Fabrizio Biasin sul lavoro di Simone Inzaghi e sulla stagione dell’Inter: «Inzaghi è criticato perché l’anno scorso ha perso lo scudetto ai danni della rivale cittadina. Questa macchia indelebile gli viene messa addosso tutte le volte che non vince. Poi bisogna fare però delle distinzioni: quando la società sceglie di rinnovagli il contratto, sceglie di archiviare la stagione scorsa. Al netto di un percorso in campionato gravemente insufficiente bisogna avere la lucidità di comprendere che ci sono ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023) Il giornalista di fede nerazzurra Fabrizioprende le difese di Simone, nonostante il cammino in campionato. Sulle frequenze di Radio Sportiva ha commentato sia il lavoro del tecnico, sia la stagione dell’. DUE– Questa l’analisi di Fabriziosul lavoro di Simonee sulla stagione dell’: «è criticato perché l’anno scorso ha perso lo scudetto ai danni della rivale cittadina. Questa macchia indelebile gli viene messa addosso tutte le volte che non vince. Poi bisogna fare però delle distinzioni: quando la società sceglie di rinnovagli il contratto, sceglie di archiviare la stagione scorsa. Al netto di un percorso in campionato gravemente insufficiente bisogna avere la lucidità di comprendere che ci sono ...

