Bergamo | niente funicolare per cane di bimbo autistico | gente insorge

(Di giovedì 20 aprile 2023) "Il controllore ci ha detto 'senza museruola lui non può salire'". Cristina Finazzi, mamma di un bambino, racconta in un post su Facebook quanto accaduto durante una gita domenicale in ...

Cristina Finazzi, mamma di un bambino autistico, racconta in un post su Facebook quanto accaduto durante una gita domenicale in funicolare a. "Pur mostrando ai bigliettai le certificazioni ...da fare. Mi sono voltata verso mio marito con una faccia talmente sconsolata, credo, che a quel punto alcune persone hanno reagito'. 'Una cosa del genere non si è mai vista, altro che...da fare. Mi sono voltata verso mio marito con una faccia talmente sconsolata, credo, che a ... La 'sommossa' - 'Una cosa del genere non si è mai vista, altro chee Brescia capitale della ...

(Adnkronos) - 'Il controllore ci ha detto 'senza museruola lui non può salire''. Cristina Finazzi, mamma di un bambino autistico, racconta in un ...Bergamo – C’è voluta una piccola sommossa popolare per permettere a Leonardo, 12 anni, affetto da una forma di autismo, e al suo inseparabile Aaron, cucciolone di Labrador di un… Leggi ...