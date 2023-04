(Di giovedì 20 aprile 2023) Era andato a fare una passeggiata domenicale aAlta, insieme alla sua famiglia e ad Aaron, il suo, un labrador addestrato che non lo abbandona mai. Il dodicenne protagonista di questa vicenda, riportata dal Corriere di, è infattida una grave forma di disturbo dello spettro autistico. L’animale, privo della museruola, non poteva peròper accompagnare il suo padrone: è a quel punto che tutti i presenti sono insorti a favore di Aaron e il macchinista ha permesso l’ingresso dell’animale. I canisono infatti ammessi, secondo il regolamento, solo se provvisti di museruola, guinzaglio e idoneo documento di viaggio. Ma a causa della grave forma di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Bergamo: cane del bimbo autistico fermato alla funicolare per Città Alta, i passeggeri insorgono. La mamma: «Solida… - fanpage : Leonardo, un bambino di 12 anni affetto da autismo, domenica scorsa è andato a visitare Bergamo insieme alla sua fa… - Corriere : Cane del bimbo autistico fermato alla funicolare, i passeggeri insorgono. La mamma: «Solidarietà mai vista» - fattoquotidiano : Bergamo, il cane di un 12enne affetto da autismo non può salire sulla funicolare: i passeggeri insorgono - lorypil66 : RT @enpaonlus: Bergamo: cane del bimbo autistico fermato alla funicolare per Città Alta, i passeggeri insorgono. La mamma: «Solidarietà mai… -

A quel punto, i viaggiatori in coda che hanno assistito alla scena hanno protestato e il macchinista ha così deciso di far salire tutti (compreso). Lo riporta il Corriere di. 'Uscire dal ...Una piccola - ma molto significativa - sollevazione popolare per consentire ad Aaron, ildi assistenza di un ragazzino autistico di 12 anni, di salire sulla funicolare che porta aAlta : quella che era iniziata come una normale gita in famiglia è poi diventata, dopo quest'......della biglietteria che si trattava di undi assistenza, con tanto di pettorina gialla, mostrando la documentazione e il pass di disabilità di Leo. Ma, come racconta l'edizione didel ...

Bergamo: cane del bimbo autistico fermato alla funicolare per Città Alta, i passeggeri insorgono. La mamma: «Solidarietà mai vista» Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui) Non perderti le migliori notizie e storie di ...Robyn Davidson ha venticinque anni e un progetto folle: attraversare a piedi il deserto centrale australiano, da sola. Da Alice Springs all'Oceano Indiano, camminerà per 2700 kilometri, in compagnia d ...