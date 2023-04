Bergamo | cane di un bimbo autistico non può salire sulla funicolare | i passeggeri protestano e l' animale entra

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Leonardo, un bambino di 12 anni affetto da autismo, domenica scorsa è andato a visitare Bergamo insieme alla sua fa… - Corriere : Cane del bimbo autistico fermato alla funicolare, i passeggeri insorgono. La mamma: «Solidarietà mai vista» - AnuskaMeneghel2 : Sono felice di questa notizia, perché mi conferma che vi sono ancora persona che non hanno perso sensibilità, compa… - Marilenapas : RT @Corriere: Cane del bimbo autistico fermato alla funicolare, i passeggeri insorgono. La mamma: «Solidarietà mai vista» - varesenews : “Senza museruola il cane non sale”: ma la rivolta dei presenti permette a Leo e Aaron di salire a Bergamo alta sul -

A quel punto, i viaggiatori in coda che hanno assistito alla scena hanno protestato e il macchinista ha così deciso di far salire tutti (compreso). Lo riporta il Corriere di. 'Abbiamo ...Una gita acon un finale inaspettato. È quello che hanno vissuto mamma Cristina, papà Massimo, il figlio Leo e il fidato compagno a quattro zampe Aaron la scorsa domenica. Una gita fuoriporta in famiglia ...

Bergamo: cane del bimbo autistico fermato alla funicolare per Città Alta, i passeggeri insorgono. La mamma: «Solidarietà mai vista» Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Domenica, un 12enne con una forma grave di autismo si è recato a Bergamo per una passeggiata a Città Alta insieme ai genitori e al cane Aaron, un labrador addestrato per stargli sempre accanto.Pe rispettare il regolamento, i dipendenti dell’azienda dei trasporti di Bergamo non volevano far salire sulla funicolare il cane addestrato ...