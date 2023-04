Bergamo: 1,5 milioni di euro per cinque nuovi chilometri di piste ciclabili (Di giovedì 20 aprile 2023) Bergamo. Bergamo si fa sempre più green grazie a cinque nuovi chilometri di piste ciclabili. La decisione, già ventilata qualche mese fa dall’amministrazione comunale troverà definitivo compimento nella Giunta del pomeriggio di oggi (giovedì 20 aprile), con piena soddisfazione del suo assessore competente, Marco Brembilla. L’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Bergamo, nella giornata di mercoledì 19 aprile, durante l’assemblea di Ance, così ha dichiarato: “Giovedì porterò in giunta finanziamento di 1,5 milioni di euro per realizzare cinque nuovi chilometri di piste ciclabili. Perché sono convito che sia ora di finirla di fare ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 20 aprile 2023)si fa sempre più green grazie adi. La decisione, già ventilata qualche mese fa dall’amministrazione comunale troverà definitivo compimento nella Giunta del pomeriggio di oggi (giovedì 20 aprile), con piena soddisfazione del suo assessore competente, Marco Brembilla. L’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di, nella giornata di mercoledì 19 aprile, durante l’assemblea di Ance, così ha dichiarato: “Giovedì porterò in giunta finanziamento di 1,5diper realizzaredi. Perché sono convito che sia ora di finirla di fare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reportrai3 : Dall’inchiesta di Bergamo emerge che sul contratto dei vaccini Pfizer si navigava nel buio. Persino Nicola Magrini… - SBazzoffia : @Erich_IT5 @LaVeritaWeb Al limite forte epidemia sennò da 60 milioni passavamo a 58 milioni in 2/3 mesi . Dopo i p… - TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: Era l’ultimo passaggio prima del via, ma il cantiere partirà solo dopo la chiusura delle scuole. Investimento da 1,7 m… - webecodibergamo : Era l’ultimo passaggio prima del via, ma il cantiere partirà solo dopo la chiusura delle scuole. Investimento da 1,… - morianisergio : @foreveragain70 Sole. Già. Ero in città stamattina. Ma non ti ho notata. Colpa sicuramente di altri 1,5 milioni di… -