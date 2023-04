Bentley Continental GT | la granturismo celebra 20 anni

(Di giovedì 20 aprile 2023)GT compie 20. Perre laextra - lusso per eccellenza la Casa inglese ha in scaletta un programma speciale. Che prevede la realizzazione di modelli esclusivi,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HDblog : Bentley, un'esclusiva one-off per i 20 anni della Continental GT - gigibeltrame : Bentley, un'esclusiva one-off per i 20 anni della Continental GT #digilosofia - motoblog : Bentley Continental GT S: lo spettacolare esemplare unico svelato al Salone dell’Auto di Shanghai - Caterinadiiorgi : Bentley Continental GT S: lo spettacolare esemplare unico svelato al Salone dell’Auto di Shanghai… - ringoringhetto : RT @QuotidianoMotor: Bentley Continental GT S: lo spettacolare esemplare unico svelato al Salone dell’Auto di Shanghai -

GT compie 20 anni. Per celebrare la granturismo extra - lusso per eccellenza la Casa inglese ha in scaletta un programma speciale. Che prevede la realizzazione di modelli esclusivi,...ESEMPLARE UNICO Questo esemplare unico dellaGT S può contare su di una serie di dettagli dedicati realizzati appositamente da Mulliner. Pensiamo, per esempio, a stemmi ...Per celebrare i 20 anni dellaGT,Motors ha svelato al Salone dell'Auto di Shanghai un esemplare unico dellaGT S . Questa vettura esclusiva sfoggia diverse caratteristiche Mulliner create su misura, tra cui stemmi commemorativi, intarsi e motivi di design che sottolineano i 20 anni della ...

Bentley Continental GT 2023 - motore W12 Inforicambi

(Adnkronos) - Bentley Continental GT celebra i suoi 20 anni. In occasione del Salone dell’Auto di Shanghai è stato presentato un esemplare unico, la GT S. Una sportiva curata nei minimi dettagli che s ...In Cina, la Casa inglese ha festeggiato l'anniversario della sua coupé con una GT S da 542 cv realizzata dalla divisione Mulliner ...