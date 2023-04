Benfica, 19 tifosi arrestati: il motivo (Di giovedì 20 aprile 2023) Episodio spiacevole nel corso di Inter-Benfica, dove diversi tifosi portoghesi sarebbero stati arrestati per episodi violenti contro le forze dell’ordine Episodio spiacevole nel corso di Inter-Benfica, dove diversi tifosi portoghesi sarebbero stati arrestati per episodi violenti contro le forze dell’ordine. Secondo quanto riportato da Sportitalia, sarebbero 19 le persone in arresto per aver tirato delle bottiglie contro la polizia. Per quanto successo dentro lo stadio con il lancio dei bengala a indirizzo dei tifosi nerazzurri, l’UEFA prenderà proveddimenti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Episodio spiacevole nel corso di Inter-, dove diversiportoghesi sarebbero statiper episodi violenti contro le forze dell’ordine Episodio spiacevole nel corso di Inter-, dove diversiportoghesi sarebbero statiper episodi violenti contro le forze dell’ordine. Secondo quanto riportato da Sportitalia, sarebbero 19 le persone in arresto per aver tirato delle bottiglie contro la polizia. Per quanto successo dentro lo stadio con il lancio dei bengala a indirizzo deinerazzurri, l’UEFA prenderà proveddimenti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

SimoneTogna : Per ora grande sportività tra i tifosi dell'Inter e quelli del Benfica. Bravi! #InterBenfica #ChampionsLeague - realvarriale : No,ha diretto bene.Oliver,quello che aveva il bidone di immondizia al posto del cuore, evoca per i tifosi della Juv… - tancredipalmeri : Bicchieri di birra lanciati dai tifosi del Benfica allo 0-2 all'indirizzo di tifosi italiani non ultras presenti in… - capuanogio : Dopo il brillante comportamento del #Porto, ecco ieri sera gli ultras del #Benfica a #SanSiro. Non benissimo l'imm…