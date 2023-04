Benedetta Vari oscura Mattia Zenzola? La critica della Celentano e la reazione di Todaro (Di giovedì 20 aprile 2023) Benedetta Vari è l’unica allieva nella storia di Amici che è stata eliminata ad un passo dal serale per diventare professionista nell’edizione a cui ha partecipato. Che sia bravissima è quindi indubbio. Secondo Alessandra Celentano lo è probabilmente pure troppo, dato che oscurerebbe Mattia Zenzola, allievo che al contrario di lei è passato alla fase serale. “Mattia, Raimondo urla al mondo intero che sei molto versatile. Io non la penso così, o meglio penso che per essere un ballerino di latino, te la cavi diciamo benino con hip hop e modern” – ha dichiarato Alessandra Celentano – “Certo, dopo due stagioni di Amici ci mancherebbe anche. Comunque sia, non è così scontato. Bisogna però dire la verità! Finché il tuo prof di consegna coreografie, al di fuori delle latine, ... Leggi su biccy (Di giovedì 20 aprile 2023)è l’unica allieva nella storia di Amici che è stata eliminata ad un passo dal serale per diventare professionista nell’edizione a cui ha partecipato. Che sia bravissima è quindi indubbio. Secondo Alessandralo è probabilmente pure troppo, dato che oscurerebbe, allievo che al contrario di lei è passato alla fase serale. “, Raimondo urla al mondo intero che sei molto versatile. Io non la penso così, o meglio penso che per essere un ballerino di latino, te la cavi diciamo benino con hip hop e modern” – ha dichiarato Alessandra– “Certo, dopo due stagioni di Amici ci mancherebbe anche. Comunque sia, non è così scontato. Bisogna però dire la verità! Finché il tuo prof di consegna coreografie, al di fuori delle latine, ...

