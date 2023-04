Bene la leva fiscale, ma va rafforzato l’assegno alle famiglie. Parla Rosina (Di giovedì 20 aprile 2023) alleggerire, se non addirittura “azzerare” la pressione fiscale sulle famiglie (con almeno due figli) per invertire il trend demografico che attanaglia il nostro Paese. La proposta è allo studio del ministero dell’Economia guidato da Giancarlo Giorgetti e sembra farsi largo tra le priorità dell’esecutivo. D’altra parte, numeri alla mano, le nascite in Italia lo scorso anno si sono fermate sotto quota 400mila (396mila, per la precisione). Numeri che fanno pensare, anche in prospettiva, alla sostenibilità dell’intero sistema Paese. “La direzione intrapresa dal governo è giusta, ma per uscire dall’inverno demografico occorre agire anche su altri fronti”. Lo dice a Formiche.net, Alessandro Rosina, docente di Demografia e Statistica sociale all’Università Cattolica di Milano. La detassazione delle famiglie ... Leggi su formiche (Di giovedì 20 aprile 2023)ggerire, se non addirittura “azzerare” la pressionesulle(con almeno due figli) per invertire il trend demografico che attanaglia il nostro Paese. La proposta è allo studio del ministero dell’Economia guidato da Giancarlo Giorgetti e sembra farsi largo tra le priorità dell’esecutivo. D’altra parte, numeri alla mano, le nascite in Italia lo scorso anno si sono fermate sotto quota 400mila (396mila, per la precisione). Numeri che fanno pensare, anche in prospettiva, alla sostenibilità dell’intero sistema Paese. “La direzione intrapresa dal governo è giusta, ma per uscire dall’inverno demografico occorre agire anche su altri fronti”. Lo dice a Formiche.net, Alessandro, docente di Demografia e Statistica sociale all’Università Cattolica di Milano. La detassazione delle...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... formichenews : Bene la leva fiscale, ma va rafforzato l’assegno alle #famiglie. Parla il prof. Alessandro Rosina (@AleRosina68) L… - Manuela100607 : @glfelicetti Questa gente se li vuole mangiare gli orsi non me lo leva dalla testa nessuno, sono assassini loro che… - lilo78b : @stanzaselvaggia Fare leva sul quoziente intellettivo…. E ci riescono bene.. - secretlybibby : Namjoon e Yoongi ormai non lo nascondono manco più che odiano questa leva obbligatoria come nessun'altra cosa al mo… - bianpe : metto la capsula appoggio la tazzina abbasso la leva togo la tazzina e la metto nel lavandino schiaccio il bottonci… -

Un nuovo documento inguaia la nostra magistratura sul caso di Artem Uss Usare la leva del disciplinare per operare pericolosi condizionamenti dei giudici rende i cittadini ... quando tornerò in Italia ne parlerò con il Ministro Carlo Nordio per capire bene come sono andate ... Meno tasse per chi fa figli: serve davvero a far ripartire le nascite (20/04/2023) ...si sia resa conto che i figli non sono qualcosa di individuale ma che ha a che fare con il bene ... De Paolo sottolinea positivamente il passaggio alla leva fiscale: 'È un cambio di prospettiva culturale,... Atari ha comprato oltre 100 giochi anni '80 e '90 2 per PS4 è in sconto Atari sa bene quanto può valere il fascino del retrogaming , anche in termini economici, e ha tutte le intenzioni di far leva sulla propria esperienza nonché, sulla notorietà ... Usare ladel disciplinare per operare pericolosi condizionamenti dei giudici rende i cittadini ... quando tornerò in Italia ne parlerò con il Ministro Carlo Nordio per capirecome sono andate ......si sia resa conto che i figli non sono qualcosa di individuale ma che ha a che fare con il... De Paolo sottolinea positivamente il passaggio allafiscale: 'È un cambio di prospettiva culturale,...2 per PS4 è in sconto Atari saquanto può valere il fascino del retrogaming , anche in termini economici, e ha tutte le intenzioni di farsulla propria esperienza nonché, sulla notorietà ... Bene la leva fiscale, ma va rafforzato l'assegno alle famiglie. Parla ... Formiche.net L’identità e il falso concetto della destra: perché far leva sulle radici rassicura La destra identitaria si richiama sempre di più a un passato – peraltro mitizzato dopo essere stato adeguatamente manipolato – per creare un nuovo ordine, basato sull’origine. Non a caso le sue retori ... La destra identitaria si richiama sempre di più a un passato – peraltro mitizzato dopo essere stato adeguatamente manipolato – per creare un nuovo ordine, basato sull’origine. Non a caso le sue retori ...