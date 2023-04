BEAUTIFUL | TRAME 23-29 APRILE 2023 | RIDGE E DEACON VENGONO ALLE MANI | MA BROOKE IRROMPE

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 20 aprile 2023), anticipazioni edal 23 al 29, della soap americana in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica,ore 13:40. Domenica 23incalzaper sapere cosa sia davvero successo a Capodanno e lei gli racconta tutto, profondamente pentita e piena di sensi di colpa., sconvolto, è convinto chesia il solo colpevole di quanto accaduto. Intantorivela a Sheila di aver baciatoe di aver trascorso la notte con lei. Lunedì 24Sheila è entusiasta: la sua vendetta sta prendendo forma. Steffy, Thomas e Taylor non si capacitano per il fatto che ...