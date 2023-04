Beau ha paura, Ari Aster sul personaggio di Joaquin Phoenix: "È venuto dalle mie viscere" (Di giovedì 20 aprile 2023) Durante un'intervista recente il regista di Beau ha paura, Ari Aster, si è aperto a proposito della genesi del personaggio interpretato da Joaquin Phoenix. Beau ha paura segue un uomo di mezza età (Joaquin Phoenix) che soffre d'ansia e che lascia raramente il suo fatiscente condominio pieno di criminalità, fino al giorno in cui è costretto a farlo per andare ad aiutare sua madre. Ari Aster, il regista della pellicola, ha recentemente svelato che cosa lo ha portato a dare vita ad un personaggio così peculiare. Aster aveva scritto una versione della sceneggiatura circa 12 anni fa, ma all'epoca non aveva le finanze per realizzare e il film, circostanza che è cambiata in ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 aprile 2023) Durante un'intervista recente il regista diha, Ari, si è aperto a proposito della genesi delinterpretato dahasegue un uomo di mezza età () che soffre d'ansia e che lascia raramente il suo fatiscente condominio pieno di criminalità, fino al giorno in cui è costretto a farlo per andare ad aiutare sua madre. Ari, il regista della pellicola, ha recentemente svelato che cosa lo ha portato a dare vita ad uncosì peculiare.aveva scritto una versione della sceneggiatura circa 12 anni fa, ma all'epoca non aveva le finanze per realizzare e il film, circostanza che è cambiata in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... artnewsit : Ascolta #Trailers! In questo numero: Beau ha paura, 65: Fuga dalla Terra, Citadel, Sweet Tooth 2, L’estate in cui i… - badtasteit : 'E per favore: se siete miei amici, non ditemi che siete andati a vedere il film' #joaquinphoenix - badtasteit : Beau ha paura: #JoaquinPhoenix ha cominciato a urlare per sentirsi 'libero' prima di una scena - cineblogit : Beau ha paura: foto e poster del film horror di Ari Aster con Joaquin Phoenix - cineblogit : Beau ha paura: la colonna sonora del film horror con Joaquin Phoenix (Al cinema dal 27 aprile) -