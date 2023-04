Bce: a marzo larga maggioranza per aumento tassi di mezzo punto (Di giovedì 20 aprile 2023) Una «maggioranza molto ampia» dei membri del Consiglio direttivo della Bce, nel corso dell’ultima riunione del 15-16 marzo, si è dichiarata d’accordo con la proposta del capoeconomista Philip Lane di aumentare i tassi di interesse di 50 punti base, in linea con l’intenzione comunicata nella riunione precedente Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 20 aprile 2023) Una «molto ampia» dei membri del Consiglio direttivo della Bce, nel corso dell’ultima riunione del 15-16, si è dichiarata d’accordo con la proposta del capoeconomista Philip Lane di aumentare idi interesse di 50 punti base, in linea con l’intenzione comunicata nella riunione precedente

