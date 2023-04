Bayern Monaco, Sané: «Se ieri avessi segnato, vorrei sapere cosa sarebbe successo» (Di giovedì 20 aprile 2023) Leroy Sané, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato a BT Sport dopo l’eliminazione dalla Champions League nella serata di ieri Leroy Sané, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato a BT Sport. PAROLE – «È stata una buona partita da parte nostra. Dovevo segnare nel primo tempo. È dura perché abbiamo perso l’andata 3-0, cosa che non sarebbe dovuta accadere. Li abbiamo tenuti sotto controllo, abbiamo pressato molto bene e abbiamo conquistato tanti palloni a centrocampo. Se avessi segnato, vorrei sapere cosa sarebbe successo. Il City ha molta esperienza e sa come controllare il gioco, ecco perché è davvero fastidioso ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Leroy, attaccante del, ha parlato a BT Sport dopo l’eliminazione dalla Champions League nella serata diLeroy, attaccante del, ha parlato a BT Sport. PAROLE – «È stata una buona partita da parte nostra. Dovevo segnare nel primo tempo. È dura perché abbiamo perso l’andata 3-0,che nondovuta accadere. Li abbiamo tenuti sotto controllo, abbiamo pressato molto bene e abbiamo conquistato tanti palloni a centrocampo. Se. Il City ha molta esperienza e sa come controllare il gioco, ecco perché è davvero fastidioso ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : #InterBenfica Su 35 squadre italiane che hanno vinto 2-0 in trasferta l'andata di una partita di Coppa Europea, l'u… - CorSport : ??? Pep #Guardiola ha sempre avuto grande stima del #Napoli e ha ribadito le sue convinzioni anche dopo la gara cont… - Gazzetta_it : Gol! Bayern Monaco - Manchester City 0-1, rete di Haaland E. (MNC) - FinallyGio459 : RT @bedconejo: Vorrei ricordarvi chi ha dovuto affrontare l'Inter per arrivare in semifinale di Champions: Bayern Monaco Barcellona Viktori… - beccalec16 : RT @bedconejo: Vorrei ricordarvi chi ha dovuto affrontare l'Inter per arrivare in semifinale di Champions: Bayern Monaco Barcellona Viktori… -