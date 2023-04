Bayern Monaco-Manchester City, Tuchel: “Ci è mancato il colpo di fortuna” (Di giovedì 20 aprile 2023) I quarti di questa stagione 2022-2023 di Champions League hanno trovato la loro conclusione, dopo le prime due partite di ieri e quelle giocate stasera. All’Allianz Arena di Monaco, infatti, è andata in scena la sfida tra i padroni di casa, il Bayern e gli sfidanti, il Manchester City. Gli inglesi partivano già con un robusto vantaggio di tre gol. Il Bayern ha provato a cullare il sogno di rimonta, ha dato tutto quello che aveva e si è reso pericoloso in diverse occasioni. Il rigore siglato da Kimmich ha solamente permesso ai bavaresi di chiudere senza una sconfitta ma il passivo complessivo è decisamente pesante. Nella conferenza post match Bayern Monaco-Manchester City, Tuchel (espulso durante la sfida) ha ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 20 aprile 2023) I quarti di questa stagione 2022-2023 di Champions League hanno trovato la loro conclusione, dopo le prime due partite di ieri e quelle giocate stasera. All’Allianz Arena di, infatti, è andata in scena la sfida tra i padroni di casa, ile gli sfidanti, il. Gli inglesi partivano già con un robusto vantaggio di tre gol. Ilha provato a cullare il sogno di rimonta, ha dato tutto quello che aveva e si è reso pericoloso in diverse occasioni. Il rigore siglato da Kimmich ha solamente permesso ai bavaresi di chiudere senza una sconfitta ma il passivo complessivo è decisamente pesante. Nella conferenza post match(espulso durante la sfida) ha ...

